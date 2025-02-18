Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

«Продлить программу материнского капитала еще на пять лет — по 31 декабря 2030 года — предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.