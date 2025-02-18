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Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Государственная Дума во вторник сразу во втором и в третьем чтении приняла закон, который продлит действие программы материнского капитала до конца 2030 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Продлить программу материнского капитала еще на пять лет — по 31 декабря 2030 года — предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он назвал поддержку семей с детьми, будущих родителей приоритетом в работе депутатов.

Отмечается, что в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесут изменения. Ранее действие программы маткапитала заканчивалось 3 декабря 2026 года.