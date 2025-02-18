FT назвала условия возобновления переговоров Honda о слиянии

По их информации, Утида был одним из самых ярых сторонников сделки, однако его отношения с главой Honda Тосихиро Мибе ухудшились на фоне того, что Honda «была разочарована [низкой] скоростью реструктуризации бизнеса Nissan и глубиной ее финансовых проблем». В этой связи издание напоминает, что переговоры о слиянии прервались по причине того, что Honda потребовала, чтобы Nissan стала ее дочерней компанией вместо создания холдинга на равных условиях. Однако источники отмечают, что Honda готова возобновить переговоры, в случае если Nissan возглавит новый человек, который «сможет лучше справляться с внутренней оппозицией» в компании.