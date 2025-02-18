FT назвала условия возобновления переговоров Honda о слиянии

По их информации, Утида был одним из самых ярых сторонников сделки, однако его отношения с главой Honda Тосихиро Мибе ухудшились на фоне того, что Honda «была разочарована [низкой] скоростью реструктуризации бизнеса Nissan и глубиной ее финансовых проблем». В этой связи издание напоминает, что переговоры о слиянии прервались по причине того, что Honda потребовала, чтобы Nissan стала ее дочерней компанией вместо создания холдинга на равных условиях. Однако источники отмечают, что Honda готова возобновить переговоры, в случае если Nissan возглавит новый человек, который «сможет лучше справляться с внутренней оппозицией» в компании.
Как пишет FT, Утида в свою очередь выражал желание остаться на посту главы корпорации до 2026 года, однако после провала сделки с Honda он столкнулся с давлением, которое на него оказывают члены совета директоров, намеренные добиться его отставки. По словам собеседников газеты, совет директоров «начал неофициальные обсуждения сроков ухода» Утиды со своей должности. В этой связи издание отмечает, что внезапный срыв сделки с Honda вынуждает Nissan искать «альтернативного партнера» на фоне падения объемов продаж и надвигающихся сроков выплаты займов.
В частности, источники FT сообщают, что руководство Nissan предлагало крупным инвестгруппам и американским технологическим компаниям рассмотреть возможность инвестирования в корпорацию. Партнер Nissan — французская компания Renault — в свою очередь рассматривает вариант возобновления переговоров с тайваньской компанией Foxconn, которая в конце 2024 года обращалась к группе с предложением купить часть ее доли в Nissan. Хотя Renault сохраняет приверженность альянсу с японским автопроизводителем, она намерена продать большую часть своей доли в компании.
Издание подчеркивает, что в последнее время Nissan угрожает серьезный финансовый кризис на фоне падения объемов денежного потока. Компании не хватает средств на реструктуризацию бизнеса, а ее облигации, по версии S&P, получили статус «мусорных». На этом фоне банк Mizuho Financial Group, финансирующий Nissan и продвигающий идею о слиянии с Honda, ищет способы вливания ликвидности в компанию. При этом глава Nissan подчеркивает, что хотел бы уйти в отставку, только когда финансовое положение компании восстановится. «Моя ответственность имеет значение. Уходить, не добившись никаких улучшений, — безответственно», — приводит его слова издание.
Срыв переговоров
13 февраля агентство Киодо сообщило, что Honda и Nissan окончательно отказались от планов по слиянию. Вместе с тем, по его данным, компании намерены продолжать переговоры о сотрудничестве в области электромобилей.
Предполагаемый альянс двух крупных японских концернов рассматривался местными аналитиками как ответ на растущую конкуренцию с китайскими автопроизводителями в сфере электромобилей. В случае слияния в мировом автопроме должна была появиться третья по величине в мире корпорация, уступающая только японской Toyota и германской Volkswagen. Такой шаг, считают эксперты, позволил бы привлечь инвестиции для более активной конкуренции с американской Tesla и китайской BYD, которые лидируют на мировом рынке электромобилей.