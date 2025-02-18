Эксперты: спрос на жилье в России потерял связь с курсом рубля

«На данный момент мы не фиксируем никаких изменений на рынке жилья, которые можно напрямую связать с ростом курса. Оно длится пока всего неделю, а рынок недвижимости достаточно инертный, и для серьезной реакции при такой динамике ему требуется время», — отметила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, связь между поведением покупателей жилья и курсом валют в России в последние годы в принципе стала слабой.
Доходы в иностранной валюте сейчас почти никто не получает, да и финансовых инструментов, привязанных не к рублю (вкладов, ценных бумаг), в масштабе страны в целом очень мало, объяснил это явление руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
«Как показывает практика, рынок оперативно реагирует на ослабление курса рубля или на кризисные ситуации, которые обычно ведут к его ослаблению. Укрепление же российской валюты на рынке не особо сказывается в краткосрочной перспективе», — добавил руководитель офиса «Новослободское» агентства «Инком-Недвижимость» Денис Васильев.
В качестве примера руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru» Олег Репченко приводит ситуацию декабря 2024 курс, когда рубль ушел ниже отметки 100 рублей за доллар. Тогда это вызвало всплеск активности на рынке жилья. Обратных же ситуаций не наблюдалось.
Так что возможна ситуация, при которой укрепление рубля, даже существенное, и дальше никак не скажется на рынке недвижимости, констатировал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.
«Девальвация рубля могла бы повлиять на рынок, а укрепление — нет», — резюмировал управляющий директор отделения «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Александр Москатов.