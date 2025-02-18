Эксперты: спрос на жилье в России потерял связь с курсом рубля

«На данный момент мы не фиксируем никаких изменений на рынке жилья, которые можно напрямую связать с ростом курса. Оно длится пока всего неделю, а рынок недвижимости достаточно инертный, и для серьезной реакции при такой динамике ему требуется время», — отметила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.