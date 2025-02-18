Девелоперы подменили дисконт. Они придумывают разные способы увеличения продаж

О том, что в январе 2025 года в целом по России цена квадратного метра в новостройках в объявлениях оказалась на 11,8% больше, чем при реальных сделках, «Ъ» сообщили в «Домклик» и Центре финансовой аналитики Сбербанка. Самую существенную разницу в январе 2025 года фиксируют в Башкирии, где стоимость квадратного метра в объявлении на 28,4% больше, чем при покупке, следует из исследования. В Нижегородской области и Татарстане разница между заявленной ценой и средней стоимостью конкретных сделок составила 24,5% и 10,1% соответственно. В Москве заявленная стоимость оказалась на 16,4% выше, чем при сделке, говорится в совместном исследовании «Яндекс Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек».