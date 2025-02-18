Депутат сообщил о новом способе передачи чека покупателю

«Сервис упрощает доступ к чекам и помогает сохранять их в удобном виде. С введением сервиса “Мои чеки онлайн” разрозненные чеки, которые покупатели раньше получали разными способами — на электронную почту, в смс, через приложения магазинов или банков, — будут собираться в одном месте. Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах», — отметил депутат.