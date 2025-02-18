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Депутат сообщил о новом способе передачи чека покупателю

О новом способе передавать чек покупателю рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

С 1 марта 2025 года в России начнет работать сервис, предоставляющий возможность отправлять электронные чеки в единое хранилище. В результате все данные о покупках будут собираться в одном месте, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

«С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС “Мои чеки онлайн”, позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте», — сообщил Гаврилов.

По его словам, для использования нового сервиса покупателю необходимо заранее предоставить продавцу номер телефона или электронную почту, а также согласиться на передачу чеков в систему. В случае, если контактные данные не указаны, чек будет выдаваться обычным способом.

«Сервис упрощает доступ к чекам и помогает сохранять их в удобном виде. С введением сервиса “Мои чеки онлайн” разрозненные чеки, которые покупатели раньше получали разными способами — на электронную почту, в смс, через приложения магазинов или банков, — будут собираться в одном месте. Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах», — отметил депутат.

Гаврилов подчеркнул, что новый порядок регулируется федеральным законом и распространяется на все операции, осуществляемые через Систему быстрых платежей и автоматические устройства. При этом покупатель сохраняет право отказаться от использования этого формата и выбрать стандартный способ получения чека.

«С 1 марта 2025 года продавцы, использующие кассовую технику, обязаны предоставить клиенту возможность получения чека через сервис ФНС, если он согласен на такой формат», — добавил парламентарий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».