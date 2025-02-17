В России становится больше пожилых и несовершеннолетних инвесторов

Большая часть инвесторов по-прежнему представлена группой в возрасте от 20 до 45 лет — на них приходится 70% всех участников, но за три года их доля сократилась на 8 процентных пунктов. Это связано с увеличением числа более молодых инвесторов (до 20 лет) и тех, кто старше 45 лет. Так, количество инвесторов старше 45 лет выросло более чем в три раза. Среди этой возрастной категории, доля участников в возрасте 45−50 лет составляет около 9%.