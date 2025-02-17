В России становится больше пожилых и несовершеннолетних инвесторов

Лаборатория финансовой грамотности Центрального университета проанализировала изменения в портрете частного инвестора за три года, с 2022 по 2024 год (данные исследования имеются у «Ведомостей»).
К 2024 году средний возраст инвестора снизился на три года, достигнув 36 лет. Число частных инвесторов, владеющих брокерскими счетами на Московской бирже, выросло за 2024 год на 5,4 миллиона, составив в итоге 35,1 миллиона человек, как сообщила торговая площадка.
За период с 2022 по 2024 годы заметный рост числа инвесторов отмечен в двух ключевых возрастных группах — среди молодежи 18−20 лет и старшего поколения. Такие данные приведены в исследовании Центрального университета, хотя абсолютные показатели в нем не указываются.
Однако доля молодых инвесторов остается очень низкой. Например, количество несовершеннолетних инвесторов, которое практически стартовало с нулевой отметки, за три года увеличилось в 20 раз, но их доля составляет меньше 1%. Среди молодежи 18−20 лет наблюдается шестикратный рост, достигший 4% от общего числа инвесторов. Эти изменения указывают на все более раннее вовлечение молодежи в сферу инвестиций.
Большая часть инвесторов по-прежнему представлена группой в возрасте от 20 до 45 лет — на них приходится 70% всех участников, но за три года их доля сократилась на 8 процентных пунктов. Это связано с увеличением числа более молодых инвесторов (до 20 лет) и тех, кто старше 45 лет. Так, количество инвесторов старше 45 лет выросло более чем в три раза. Среди этой возрастной категории, доля участников в возрасте 45−50 лет составляет около 9%.
Пожилые инвесторы (от 65 лет) увеличили свое представительство на рынке в 2,5 раза, что обусловлено их стремлением к поиску альтернатив традиционным банковским вкладам. Они выбирают умеренные стратегии с акцентом на долгосрочные вложения в российские ценные бумаги, такие как акции и облигации.
Отчет также подчеркивает рост активности женщин в сфере инвестиций. Если в 2022 году женщины составляли 42% от общего числа инвесторов, то к 2024 году их доля выросла до 45%. Особенно этот рост заметен среди новичков, что авторы связывают с повышением уровня финансовой грамотности и упрощением инструментов для инвестирования. Тем не менее, в сфере активной торговли доля женщин остается невысокой — около 29%, но при этом их средняя доходность превышает результаты мужчин.
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