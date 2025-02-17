В МВД России предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

«Граждане получают “официальные письма” от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты», — сказано в материалах.
Отмечается, что в рассылаемых мошенниками уведомлениях говорится о просроченных платежах. При этом указывается конкретная сумма, а также прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате. Оплату предлагают проводить через СБП. «Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют “только сейчас и при такой форме оплаты”, — подчеркнули в ведомстве.
В этой связи в МВД подчеркнули, что проверять штрафы стоит только через госуслуги или ФНС.