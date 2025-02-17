Топ-5 качеств, которые ценят работодатели в сотрудниках

Пятое качество — готовность работать в офисе. Эксперты напомнили, что во время пандемии COVID-19 удаленная работа стала необходимой мерой. Однако, несмотря на то что сначала многие сотрудники отрицательно воспринимали такой формат, сейчас большинство уже не готовы ежедневно ездить в офис. Многие предпочитают удаленный формат. При этом, по мнению специалистов, гибридный график является наиболее эффективным решением, так как он позволяет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью, а также снижает риск выгорания.