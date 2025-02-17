Топ-5 качеств, которые ценят работодатели в сотрудниках

Российские работодатели сегодня выделяют пять ключевых качеств, которые особенно ценятся в соискателях. Эксперты Роскачества рассказали об этом «Газете.Ru».
Первое из них — адаптивность и гибкость. По словам специалистов, на современном рынке высоко востребованы сотрудники, обладающие способностью быстро переключаться между задачами, находить нестандартные решения и оперативно осваивать новую информацию. Работодатели ожидают, что их сотрудники смогут эффективно организовывать рабочий процесс и добиваться результатов для компании, несмотря на быстро меняющиеся условия. Эксперты отмечают, что такие профессионалы способны внедрять клиентоориентированные подходы и помогать компании достигать нового уровня развития.
Вторым важным качеством является умение работать с искусственным интеллектом. Специалисты указали, что эта тенденция останется актуальной на ближайшие годы как на российском, так и на мировом рынке труда.
Третье качество — стремление к постоянному саморазвитию. Эксперты подчеркивают: работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые регулярно повышают уровень своей квалификации. Для поддержки таких инициатив некоторые компании готовы оплачивать обучение своих работников или договариваться с партнерами о корпоративных скидках на образовательные программы.
Четвертое качество, которое ценят работодатели, — эмоциональный интеллект. Эксперты отмечают, что все больше организаций ищут кандидатов, которые, помимо профессиональных навыков (hard skills), обладают развитой компетенцией в области взаимодействия и коммуникации (soft skills). Чтобы создать здоровую рабочую атмосферу, сотрудникам важно уметь управлять своими эмоциями, находить общий язык с коллегами и избегать токсичного поведения. Это, по мнению специалистов, способствует экологичному взаимодействию внутри коллектива.
Пятое качество — готовность работать в офисе. Эксперты напомнили, что во время пандемии COVID-19 удаленная работа стала необходимой мерой. Однако, несмотря на то что сначала многие сотрудники отрицательно воспринимали такой формат, сейчас большинство уже не готовы ежедневно ездить в офис. Многие предпочитают удаленный формат. При этом, по мнению специалистов, гибридный график является наиболее эффективным решением, так как он позволяет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью, а также снижает риск выгорания.
«У кандидатов должны быть эти пять качеств. Работодателей отталкивает, когда в резюме нет конкретных примеров профессиональных достижений и результатов. Такие компетенции как “ответственность”, “исполнительность”, “коммуникабельность” без подтверждений с точки зрения нанимателя выглядят неинтересно и не выделяют вас на фоне других кандидатов. А негативные высказывания о предыдущем месте работы также могут оттолкнуть потенциального работодателя от отправки вам оффера», — объяснила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
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