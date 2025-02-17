Нефть и газ. Переговоры и другие события недели

Здесь же пролегает краткосрочный тренд, который котировки уже пятый раз за неделю испытывают на прочность. В случае его пробоя поддержку придется искать уже в районе $73,2 за баррель. При росте основное сопротивление находится на уровне $77,28, промежуточное — $75,9.
Фундаментальные факторы несут смешанную информацию. Краткосрочные указывают на напряженный рынок — приходят многочисленные сообщения о простое российской нефти на танкерах в связи с последними санкциями США. Поддержку ценам сырьевых товаров оказывают коррекция в индексе доллара DXY и риски ужесточения санкций против иранской нефти.
Однако отдаленные по времени факторы выступают на стороне более слабой нефти. Это и риски обострения торговых войн, и появившаяся возможность урегулирования российского-украинского конфликта, и ожидаемый на этот год профицит предложения. Также на прошлой неделе МЭА и EIA указали в своих отчетах, что не ожидают существенного сокращения поставок российской нефти в связи с последними санкциями.
Ключевые события недели:
17/02, понедельник — выходной в США — Президентский день.
18/02, вторник — встреча в Эр-Рияде; выступление президента США.
19/02, среда — публикация протоколов FOMC; запасы нефти от API.
20/02, четверг — запасы нефти от EIA; решение НБК по базовой кредитной ставке.
21/02, пятница — индексы производственной активности США (февраль); число активных буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон.
∙ Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны состояться в Эр-Рияде во вторник.
∙ Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении сократить экспорт иранской нефти до уровня менее 10% от нынешнего уровня.
∙ По данным Baker Hughes, американские бурильщики увеличивают число буровых установок для добычи нефти и природного газа третью неделю подряд. Однако общее количество буровых установок — ранний индикатор будущей добычи — на 5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Дональд Трамп распорядился создать совет, призванный направить США к «энергетическому доминированию». «У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и теперь мы ее высвобождаем. Я называю это жидким золотом под нашими ногами — и мы собираемся его использовать», — заявил Трамп.
∙ Администрация Трампа одобрила проект порта в Техасе — Texas GulfLink Deepwater Port. Он рассчитан на перевалку нефти в объеме 1 млн б/с.
∙ Chevron наращивает экспорт венесуэльской нефти после урегулирования политических разногласий между посланником Трампа и Мадуро. Генеральный директор Chevron Майк Вирт также отметил, что венесуэльская нефть может стать более важной для США, если будут введены пошлины на Канаду и Мексику.
∙ Экспорт нефти из Иракского Курдистана может возобновиться в марте. Речь идет о 300 тыс. б/с.
Во фьючерсах на природный газ просматривается несколько нисходящих сопротивлений. Ближайшее — в районе $3,770−3,780. Далее — в районе $4.
На прошлой неделе на 4-часовом графике индикатор RSI достиг зоны перекупленности, после чего закономерным было бы некоторое охлаждение актива.
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