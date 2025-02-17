Нефть и газ. Переговоры и другие события недели

Однако отдаленные по времени факторы выступают на стороне более слабой нефти. Это и риски обострения торговых войн, и появившаяся возможность урегулирования российского-украинского конфликта, и ожидаемый на этот год профицит предложения. Также на прошлой неделе МЭА и EIA указали в своих отчетах, что не ожидают существенного сокращения поставок российской нефти в связи с последними санкциями.