Госдума работает над совершенствованием системы расчета детских пособий

«Сокращение периода расчета дохода назрело давно, — отметил он. — Ведь жизненные обстоятельства меняются быстро: кто-то потерял работу, кто-то нашел новую, более оплачиваемую. Если мы будем учитывать доходы за более короткий период, то сможем быстрее и точнее реагировать на изменения в финансовом положении семьи и оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается».