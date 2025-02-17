Госдума работает над совершенствованием системы расчета детских пособий

Напомним, что меры прорабатывает кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Уверен, что к 15 мая 2025 года правительство представит эффективные решения, которые сделают систему детских пособий более гибкой и справедливой», — заявил депутат.
Одно из ключевых направлений подготовки мер — повышение порога нуждаемости. Речь о назначении пособия даже в тех случаях, когда среднедушевой доход семьи незначительно превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Это позволит избежать ситуаций, когда небольшая прибавка к зарплате лишает семью важной поддержки.
«Мы, депутаты, постоянно получаем обращения от родителей, которые сталкиваются с трудностями при оформлении детских пособий, — рассказал Чаплин. — Часто возникают ситуации, когда семья, немного не дотягивая до критериев, лишается поддержки. Особенно остро стоит вопрос учета НДФЛ при расчете дохода. Например, я знаю случаи, когда родители, получив небольшую премию, формально превышают порог нуждаемости, хотя реально их финансовое положение не улучшилось».
Теперь предлагается учитывать доход каждого члена семьи до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это позволит более точно оценить располагаемый доход семьи и, следовательно, назначение пособия станет более справедливым, отметил депутат.
Следующее направления для проработки — оптимизация периода расчета дохода. Рассматривается возможность сокращения периода времени, за который учитывается доход семьи при определении права на пособие. Это позволит более оперативно реагировать на изменения в финансовом положении семьи, пояснил Чаплин.
«Сокращение периода расчета дохода назрело давно, — отметил он. — Ведь жизненные обстоятельства меняются быстро: кто-то потерял работу, кто-то нашел новую, более оплачиваемую. Если мы будем учитывать доходы за более короткий период, то сможем быстрее и точнее реагировать на изменения в финансовом положении семьи и оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается».
В целом основная задача — сделать выплаты более доступными для нуждающихся семей и учесть реальное финансовое положение каждой из них, резюмировал депутат.