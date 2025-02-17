Цены на нефть Brent выросли после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России

Так, по данным на 11:15 по московскому времени, цена барреля нефти этой марки достигала 75,21 доллара.
Позднее показатель снизился. К 12:13 мск стоимость Brent составляла 74,97 доллара за баррель.
Отмечается, что рост цены на нефть связан с сообщением об атаке дронов на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки станция оказалась выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.
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