Цены на нефть Brent выросли после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России

Отмечается, что рост цены на нефть связан с сообщением об атаке дронов на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки станция оказалась выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.