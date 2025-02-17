Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на нефть Brent выросли после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 75 долларов за баррель в понедельник, следует из данных торгов, опубликованных на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 11:15 по московскому времени, цена барреля нефти этой марки достигала 75,21 доллара.

Позднее показатель снизился. К 12:13 мск стоимость Brent составляла 74,97 доллара за баррель.

Отмечается, что рост цены на нефть связан с сообщением об атаке дронов на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки станция оказалась выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».