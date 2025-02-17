Бизнесу в легкой промышленности компенсируют 50% трат на маркировку товаров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») компенсирует 50% затрат на оборудование для маркировки малым производителям в сфере легкой промышленности. Новые программы поддержки для малого бизнеса направлены на то, чтобы сделать подключение к системе маркировки доступнее для производителей и розничных предприятий, сообщили в организации.
«Мы стремимся сделать процесс подключения к системе маркировки максимально простым и понятным для всех участников. Уже сотни тысяч предпринимателей успешно работают в системе, и мы хотим, чтобы каждый новый участник мог начать работать так же легко. Наши программы поддержки помогут снизить затраты и ускорить процесс адаптации», — отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.
Сейчас уже практически 300 тыс. участников рынка легкой промышленности, включая индивидуальных предпринимателей, успешно работают в системе маркировки, добавили в ЦРПТ.
Для производителей будет доступна компенсация 50% затрат на оборудование для маркировки: принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных. Это поможет снизить начальные расходы и упростить переход на маркировку.
Для розничного бизнеса будут открываться центры поддержки, где можно будет обучиться работе с маркировкой. Если предприниматели не захотят обучаться и работать в системе самостоятельно, то они смогут обратиться к центрам технического обслуживания, которые присоединятся к программе «Честного знака», и приобрести пакет услуг по подключению, а оператор компенсирует 50% их затрат, говорится в сообщении.
С 1 апреля 2024 года стартовал второй этап обязательной маркировки товаров легкой промышленности. Теперь коды маркировки должны наноситься на верхнюю одежду, спецодежду, костюмы, платья, юбки, рубашки, кардиганы, шарфы, галстуки и спортивные костюмы. Следующий этап намечен на 1 марта 2025 года — в перечень маркируемой продукции войдут майки, пижамы, нижнее белье, купальные костюмы, детская одежда, чулочно-носочные изделия, перчатки, галстуки и головные уборы.