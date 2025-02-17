Бизнесу в легкой промышленности компенсируют 50% трат на маркировку товаров

Для розничного бизнеса будут открываться центры поддержки, где можно будет обучиться работе с маркировкой. Если предприниматели не захотят обучаться и работать в системе самостоятельно, то они смогут обратиться к центрам технического обслуживания, которые присоединятся к программе «Честного знака», и приобрести пакет услуг по подключению, а оператор компенсирует 50% их затрат, говорится в сообщении.