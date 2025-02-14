Финансист объяснила, когда банки могут потребовать погасить ипотеку досрочно

Она напомнила, что в случае поступления такого требования у заемщика есть 30 дней, чтобы погасить сумму в добровольном порядке. Однако даже в этой ситуации остается возможность легально урегулировать вопрос, воспользовавшись реструктуризацией долга или ипотечными каникулами. Для этого заемщику необходимо проявить инициативу и пойти на сотрудничество с банком.