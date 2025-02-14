Финансист объяснила, когда банки могут потребовать погасить ипотеку досрочно

Имеются четко определенные законные основания для того, чтобы банк потребовал досрочного погашения ипотечного кредита, пояснила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
«Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить», — подчеркнула финансист.
По ее словам, такое требование может быть выдвинуто, если заемщик тратит заемные средства не по назначению, регулярно допускает просрочки по обязательным платежам или не оформляет обязательное страхование заложенного имущества в установленный 30-дневный срок.
Она напомнила, что в случае поступления такого требования у заемщика есть 30 дней, чтобы погасить сумму в добровольном порядке. Однако даже в этой ситуации остается возможность легально урегулировать вопрос, воспользовавшись реструктуризацией долга или ипотечными каникулами. Для этого заемщику необходимо проявить инициативу и пойти на сотрудничество с банком.
Также Шайдуллина призвала внимательно изучать договор перед оформлением кредита.
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