Праздник на бирже

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня центральным событием для рынка станет решение Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ставку на уровне 21%. Банк России опирается на статистические данные в своих решениях, и пока данных в пользу изменения ставки не просматривается. Регулятор обладает асимметрией в информации, например, видит отчетность банков ежедневно, хотя инвесторам доступны данные только за декабрь и мозаичные данные из отчетности Сбербанка за январь. Другие факторы, например, рекордные траты бюджета в январе положительно влияющие на рост денежных агрегатов и продолжающееся повышательное давление на цены, ограничивают возможности регулятора к снижению ставки. Тем не менее стремительное укрепление рубля создает дополнительную неопределенность для банковского сектора, которая может привести к убыткам банков при переоценке валютных кредитов и может оказывать понижательное давление на ставки межбанковского рынка, которые снизились до 20,7 и закладывают, таким образом, ключевую ставку на 25 б. п. ниже текущих уровней. Так что не исключен и вариант небольшого снижения ставки, например, на 0,25 п. п. или на 0,5 п. п., что придаст дополнительный импульс к росту фондовых индексов.