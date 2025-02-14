Праздник на бирже

Рынок накануне. Рынок показал энергичный рост на новостях о телефонном разговоре президентов России и США о возможном начале процесса нормализации геополитической ситуации. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 5,9% до 3206 п., индекс РТС вырос на 9,5% до 1109 п. Опережающему росту индекса РТС способствовало укрепление рубля, ближайший фьючерс на доллар упал до 92,8 ₽ В сегменте суверенного долга тоже оживление, индекс RGBI вырос на 2,9%. Информационные системы Московской биржи в итоге не выдержали такого всплеска оптимизма инвесторов и на вечерней сессии биржа объявила о сбое и приостановке торгов.
Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня центральным событием для рынка станет решение Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ставку на уровне 21%. Банк России опирается на статистические данные в своих решениях, и пока данных в пользу изменения ставки не просматривается. Регулятор обладает асимметрией в информации, например, видит отчетность банков ежедневно, хотя инвесторам доступны данные только за декабрь и мозаичные данные из отчетности Сбербанка за январь. Другие факторы, например, рекордные траты бюджета в январе положительно влияющие на рост денежных агрегатов и продолжающееся повышательное давление на цены, ограничивают возможности регулятора к снижению ставки. Тем не менее стремительное укрепление рубля создает дополнительную неопределенность для банковского сектора, которая может привести к убыткам банков при переоценке валютных кредитов и может оказывать понижательное давление на ставки межбанковского рынка, которые снизились до 20,7 и закладывают, таким образом, ключевую ставку на 25 б. п. ниже текущих уровней. Так что не исключен и вариант небольшого снижения ставки, например, на 0,25 п. п. или на 0,5 п. п., что придаст дополнительный импульс к росту фондовых индексов.
Обычно за ростом, подобным вчерашнему на рынке акций, следует коррекция, особенно, если инвесторы настроены спекулятивно. Но мы ожидаем, что сейчас на рынке начали действовать более долгосрочные факторы. Многие инвесторы увидели, что на рынке акций доход в 30% можно получить за пару месяцев и незачем ждать год, чтобы получить доход по депозиту в 24%. Это может стимулировать отток средств с депозитов на фондовый рынок и привести к значительному повышению индексов. Это также станет положительным событием для банковского сектора, который принял на себя рекордные обязательства по депозитам, но уже, возможно, фиксирует убытки на фоне укрепления рубля.
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