Основанная Абрамовичем компания приобрела крупный участок в Сколково

Сам Роман Абрамович в 2024 году занимал 16-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes с состоянием $9,7 млрд руб. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС. Абрамович пытался оспорить их введение, но суд в конце 2023 года вынес решение не в его пользу. Основанием для этого, в частности, стала роль бизнесмена в металлургической компании Evraz, одном из крупнейших налогоплательщиков в России (Абрамович — ее крупнейший, хоть и не контролирующий акционер с долей 28,64%). Но в рамках процесса удалось добиться корректировки обоснования санкций и исключить аргумент ЕС, что бизнесмен получал финансовую или иную выгоду от российского правительства.