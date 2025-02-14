Нефть и газ. Итоги недели

В случае пробоя данного тренда искать поддержку придется уже в районе $73,2. Основное сопротивление по-прежнему находится в районе 200-дневной скользящей средней ($77,3 за баррель).
На этой неделе черное золото оказалось под давлением ряда факторов, основным из которых стали новости вокруг России. С одной стороны, поступают многочисленные сообщения о нарушении поставок российской нефти в связи с последними санкциями США. С другой, ни МЭА, ни Минэнерго США, судя по их свежим отчетам, не ожидают глобальной просадки по экспорту из России. МЭА вообще заявило о том, что новый путь обхода санкций может быть выработан в ближайшие недели. Напомним, что январское ралли было основано на следующем тезисе — санкции США приведут к сокращению поставок российской нефти на мировой рынок, что компенсирует прогнозируемый на этот год профицит предложения. Также масла в огонь добавил и телефонный разговор Путина и Трампа, который заставил рынок задуматься о сценарии ослабления санкционного давления на российский энергетический сектор.
Негативом на этой неделе выступили и данные о запасах нефти в США — вторую неделю подряд они прирастают сильнее ожиданий рынка.
Некоторым позитивом выступают новости о тарифах Трампа — похоже, темп тарифной войны несколько замедлился.
Новостной фон.
∙ Более 60% российских танкеров, попавших под санкции 10 января, простаивают.
∙ Индия выстраивает защищенную от санкций цепочку поставок российской нефти.
∙ Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения ответных пошлин для многочисленных торговых партнеров и представить свои рекомендации к 1 апреля.
∙ Крупнейший НПЗ Турции ограничивает покупки российской нефти из-за санкций США.
∙ Сорос и Слим вкладывают деньги в американскую сланцевую нефть.
∙ Индия и США договорились урегулировать торговые и тарифные споры после переговоров Трампа и Моди. Индия пообещала покупать больше американских нефти, газа и военного оборудования.
Фьючерсы на природный газ продолжают восхождение наверх после пробоя нисходящих сопротивлений.
Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 12 февраля, спотовая цена Henry Hub выросла с $3,22 до $3,94.
∙ Спотовые цены выросли во всех ключевых центрах ценообразования США. Изменения варьировались от +$0,32 в PG&E Citygate до +$2,71 в Algonquin Citygate.
∙ Международные цены тоже выросли на этой неделе отчета. Фьючерсы на СПГ в Восточной Азии выросли на 37 центов до недельного среднего значения $14,77/MMBtu. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах — на $1,02 до $17,10/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,42 и $8,26, соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 10,6%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США за неделю выросли на 3,2%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 3% ниже среднего пятилетнего показателя и на 10% ниже прошлогоднего показателя в это же время.
∙ Средний показатель изъятия из хранилища на 20% выше среднего пятилетнего показателя в сезон изъятия (с ноября по март).
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