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Нефть и газ. Итоги недели

Нефть марки Brent вчера проколола линию своего молодого тренда, однако все-таки смогла вернуться обратно, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

В случае пробоя данного тренда искать поддержку придется уже в районе $73,2. Основное сопротивление по-прежнему находится в районе 200-дневной скользящей средней ($77,3 за баррель).

На этой неделе черное золото оказалось под давлением ряда факторов, основным из которых стали новости вокруг России. С одной стороны, поступают многочисленные сообщения о нарушении поставок российской нефти в связи с последними санкциями США. С другой, ни МЭА, ни Минэнерго США, судя по их свежим отчетам, не ожидают глобальной просадки по экспорту из России. МЭА вообще заявило о том, что новый путь обхода санкций может быть выработан в ближайшие недели. Напомним, что январское ралли было основано на следующем тезисе — санкции США приведут к сокращению поставок российской нефти на мировой рынок, что компенсирует прогнозируемый на этот год профицит предложения. Также масла в огонь добавил и телефонный разговор Путина и Трампа, который заставил рынок задуматься о сценарии ослабления санкционного давления на российский энергетический сектор.

Негативом на этой неделе выступили и данные о запасах нефти в США — вторую неделю подряд они прирастают сильнее ожиданий рынка.

Некоторым позитивом выступают новости о тарифах Трампа — похоже, темп тарифной войны несколько замедлился.

Новостной фон.

∙ Более 60% российских танкеров, попавших под санкции 10 января, простаивают.

∙ Индия выстраивает защищенную от санкций цепочку поставок российской нефти.

∙ Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения ответных пошлин для многочисленных торговых партнеров и представить свои рекомендации к 1 апреля.

∙ Крупнейший НПЗ Турции ограничивает покупки российской нефти из-за санкций США.

∙ Сорос и Слим вкладывают деньги в американскую сланцевую нефть.

∙ Индия и США договорились урегулировать торговые и тарифные споры после переговоров Трампа и Моди. Индия пообещала покупать больше американских нефти, газа и военного оборудования.

Фьючерсы на природный газ продолжают восхождение наверх после пробоя нисходящих сопротивлений.

Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор по рынку природного газа:

∙ За неделю, закончившуюся 12 февраля, спотовая цена Henry Hub выросла с $3,22 до $3,94.

∙ Спотовые цены выросли во всех ключевых центрах ценообразования США. Изменения варьировались от +$0,32 в PG&E Citygate до +$2,71 в Algonquin Citygate.

∙ Международные цены тоже выросли на этой неделе отчета. Фьючерсы на СПГ в Восточной Азии выросли на 37 центов до недельного среднего значения $14,77/MMBtu. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах — на $1,02 до $17,10/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,42 и $8,26, соответственно.

∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 10,6%.

∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США за неделю выросли на 3,2%.

∙ Рабочие запасы природного газа на 3% ниже среднего пятилетнего показателя и на 10% ниже прошлогоднего показателя в это же время.

∙ Средний показатель изъятия из хранилища на 20% выше среднего пятилетнего показателя в сезон изъятия (с ноября по март).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».