Нефть и газ. Итоги недели

На этой неделе черное золото оказалось под давлением ряда факторов, основным из которых стали новости вокруг России. С одной стороны, поступают многочисленные сообщения о нарушении поставок российской нефти в связи с последними санкциями США. С другой, ни МЭА, ни Минэнерго США, судя по их свежим отчетам, не ожидают глобальной просадки по экспорту из России. МЭА вообще заявило о том, что новый путь обхода санкций может быть выработан в ближайшие недели. Напомним, что январское ралли было основано на следующем тезисе — санкции США приведут к сокращению поставок российской нефти на мировой рынок, что компенсирует прогнозируемый на этот год профицит предложения. Также масла в огонь добавил и телефонный разговор Путина и Трампа, который заставил рынок задуматься о сценарии ослабления санкционного давления на российский энергетический сектор.