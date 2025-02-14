Минфин и ФНС обсуждают возможность предупреждать об уплате налогов без просрочки

«Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. Эта мера должна послужить помощью налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов. Будем полагаться на мнение ФНС в этом вопросе», — сказал директор департамента Минфина России Данил Волков, слова которого приводятся на сайте министерства.