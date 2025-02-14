Минфин и ФНС обсуждают возможность предупреждать об уплате налогов без просрочки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ и ФНС рассматривают возможность внедрения институт предупреждения об уплате налогов без просрочки при соблюдении определенных условий. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
«Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. Эта мера должна послужить помощью налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов. Будем полагаться на мнение ФНС в этом вопросе», — сказал директор департамента Минфина России Данил Волков, слова которого приводятся на сайте министерства.
Кроме того, министерство анализирует возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет.
По словам Волкова, приведенных в материалах на сайте Минфина, также рассматриваются варианты совершенствования института отсрочек и рассрочек. Министерство слушает как налогоплательщиков, так и ФНС в этом вопросе.
«Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать», — пояснил он.
О должниках по налогам
На основании статьи 75 Налогового кодекса РФ, тем кто не уплатил свои налоги в срок, за каждый день просрочки по уплате налога начисляется пеня.
Налоговый орган, выявив задолженность, в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса РФ направляет должнику требование об уплате налога. Неисполнение требования влечет такую меру принудительного взыскания, как передача в судебные органы заявления о взыскании задолженности.