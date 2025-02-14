ФАС оштрафовала Альфа-банк за рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс еда»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс еда», сообщила пресс-служба ведомства.
«Потребители получали неполную информацию о финансовых условиях предложения», — отметили в антимонопольной службе.
Совместная реклама распространялась в радиоэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о начислении кешбэка 20% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой Альфа-банка. Однако часть существенной информации об ограничениях акции умалчивалась.
Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила банку административный штраф за ее размещение.
Ранее ФАС России также оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу еще одной совместной акции с сервисом «Яндекс еда».