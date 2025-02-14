Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — отмечается в пресс-релизе регулятора.
На последнем в 2024 году заседании регулятор оставил ставку на отметке 21% годовых.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.
Что было со ставкой в прошлом году
В 2023 году на итоговом заседании 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.
В марте и феврале текущего года регулятор не менял ставку.
С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:
— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,
— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,
— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,
— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
Следубщее заседание ЦБ состоится 21 марта 2025 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».