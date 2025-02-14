Банки не заложили новое повышение ставки ЦБ в феврале

Согласно статистике ЦБ, начиная с июня 2024 года, по мере ужесточения риторики регулятора, российские банки готовились к повышению ключевой ставки. Например, накануне июньского заседания обязательства участников рынка перед ЦБ возросли в 2,8 раза, до 5,6 трлн руб. на 6 июня. Совет директоров тогда оставил ставку неизменной. Банки незначительно наращивали объем заимствований в июле, но снова не угадали — регулятор начал цикл повышения ставки. В последующие месяцы банки продолжали превентивно увеличивать долг перед ЦБ накануне заседаний, а Банк России — ужесточать денежно-кредитную политику. В декабре обязательства участников рынка по кредитам от ЦБ росли задолго до заседания по ставке — с 11 по 16 декабря чуть более чем на 2 трлн руб., до 5,59 трлн руб., но вскоре немного уменьшились — до 5,32 трлн руб. на 19 декабря. На заседании 20 декабря Банк России оставил ставку неизменной.