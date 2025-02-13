SuperJob: инженеры больше всего нужны пищевой промышленности и машиностроению

«В топ-3 отраслей, где больше всего нужны инженеры, вошли пищевая промышленность, машиностроение и металлообрабатывающие производства. Самые востребованные инженерные специализации в России — ремонтники, технологи, конструкторы, энергетики и механики», — говорится в итогах исследования.
В Москве и Подмосковье наиболее высокие медианные зарплаты (среди инженерных специализаций) получают инженеры АСУ ТП в сфере тяжелого машиностроения (160 тыс. рублей в месяц). В таких отраслях, как точное машиностроение, металлообработка и производство ТНП инженеры АСУ ТП зарабатывают в среднем 150 тыс. рублей. Такая же средняя зарплата и у программистов станков с ЧПУ для тяжелого машиностроения. 140 тыс. рублей. — медианная зарплата у конструкторов на предприятиях тяжелого и точного машиностроения, металлообработки, а также у наладчиков оборудования и электронщиков в сфере тяжелого машиностроения.
Аналитики выяснили, что одни из самых скромных медианных зарплат среди ИТР — у экологов (по 100 тыс. рублей в месяц в сфере производства ТНП и точном машиностроении) и специалистов по качеству (100 тыс. рублей в сфере производства ТНП).
Отмечается, что прирост средних рыночных зарплат оказался выше на предприятиях тяжелого и точного машиностроения, металлообрабатывающих производствах. В частности, у инженеров-ремонтников оборудования в сфере точного машиностроения за год средняя зарплата выросла на 20 тыс. рублей (на 21,1%). При этом низкий прирост медианных зарплат (примерно +5 тыс. рублей, или 4,2−4,5%) зафиксирован у инженеров-электронщиков в пищевой промышленности и компаниях по производству ТНП, инженеров-электриков и технологов в сфере производства металлических изделий, а также технологов станкостроения, пищевых производств, точного машиностроения.