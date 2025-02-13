SuperJob: инженеры больше всего нужны пищевой промышленности и машиностроению

В Москве и Подмосковье наиболее высокие медианные зарплаты (среди инженерных специализаций) получают инженеры АСУ ТП в сфере тяжелого машиностроения (160 тыс. рублей в месяц). В таких отраслях, как точное машиностроение, металлообработка и производство ТНП инженеры АСУ ТП зарабатывают в среднем 150 тыс. рублей. Такая же средняя зарплата и у программистов станков с ЧПУ для тяжелого машиностроения. 140 тыс. рублей. — медианная зарплата у конструкторов на предприятиях тяжелого и точного машиностроения, металлообработки, а также у наладчиков оборудования и электронщиков в сфере тяжелого машиностроения.