Исковые требования к Блиновской снизили более чем на 300 млн рублей

Судебный процесс над Блиновской начался в конце августа прошлого года, заседания проходят по четвергам. На процессе допросили бывшую личную помощницу Блиновской Лилию Орленко, кураторов тренингов блогера и генеральных директоров компаний, связанных с деятельностью подсудимой. Блиновская, по версии следствия, уклонилась от уплаты налогов за 2019−2021 годы более чем на 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года она была задержана.