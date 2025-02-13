Исковые требования к Блиновской снизили более чем на 300 млн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит снизить исковые требования более чем на 300 млн рублей в качестве доначисленного налога к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда Москвы, где проходит процесс над блогером, исковые требования были уточнены налоговым органом.
«Прокуратурой уточнены исковые требования к Блиновской и просит взыскать с нее 587 619 316 рублей», — сказала прокурор.
Таким образом, была уточнена сумма долга с учетом уплаченных за последние месяцы блогером денежных средств. «Изначально сумма составляла 918 908 197 рублей», — уточнила ТАСС защита Блиновской. Суд удовлетворил просьбу гособвинения.
Кроме того, конкурсная управляющая Мария Ознобихина, которая привлечена к уголовному делу в качестве третьей стороны, попросила суд в рамках дела о банкротстве Блиновской снять арест с имущества блогера для его последующей распродажи. Однако суд отказал ей в этом, сославшись на окончательное решение по уголовному делу.
Судебный процесс над Блиновской начался в конце августа прошлого года, заседания проходят по четвергам. На процессе допросили бывшую личную помощницу Блиновской Лилию Орленко, кураторов тренингов блогера и генеральных директоров компаний, связанных с деятельностью подсудимой. Блиновская, по версии следствия, уклонилась от уплаты налогов за 2019−2021 годы более чем на 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года она была задержана.