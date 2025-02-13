Госдума разрешила микрокредитным компаниям выдавать ипотеку

Документ внесен сенаторами Надеждой Ильиной, Александром Роликом и Алексеем Синицыным. Он разрешает микрокредитным компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем (участником), выдавать ипотечные займы гражданам. Но такое право эти компании получат лишь при реализации соответствующих жилищных госпрограмм в регионах. Причем субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой микрокредитной компании.
«Принятие законопроекта является важным шагом на пути к созданию более справедливой, прозрачной и эффективной системы ипотечного кредитования в России. Он позволяет региональным властям более активно участвовать в решении жилищных проблем граждан, обеспечивая доступ к ипотеке для льготных категорий населения и стимулируя развитие региональных экономик», — заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
При этом важно, чтобы Банк России установил четкие и понятные требования к деятельности региональных микрокредитных компаний, чтобы обеспечить защиту прав заемщиков и предотвратить злоупотребления, добавил депутат.
Согласно законопроекту, Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям, которые участвуют в реализации региональных госпрограмм и предоставляют в их рамках ипотечные займы физлицам. ЦБ будет формировать перечень таких компаний и размещать сведения из этого перечня на своем сайте.
Кроме того, законопроект разрешает направлять материнский капитал на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным займам, выданным такими микрокредитными компаниями.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин считает необоснованным предложение о направлении средств материнского капитала на погашение таких займов.