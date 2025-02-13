Госдума разрешила микрокредитным компаниям выдавать ипотеку

Документ внесен сенаторами Надеждой Ильиной, Александром Роликом и Алексеем Синицыным. Он разрешает микрокредитным компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем (участником), выдавать ипотечные займы гражданам. Но такое право эти компании получат лишь при реализации соответствующих жилищных госпрограмм в регионах. Причем субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой микрокредитной компании.