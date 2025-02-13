Эксперт рассказала, почему подешевела нефть

Кроме того, добавила она, в среду состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на котором лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов. Рынок, подчеркнула эксперт, воспринял это событие как шанс на урегулирование имеющихся между странами противоречий. А это, по логике вещей, в перспективе может ослабить санкционное давление на российскую нефть и платежи за нее.