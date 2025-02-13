Эксперт рассказала, почему подешевела нефть

По данным торгов, опубликованных на портале investing.com, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent опускалась до 74,24 доллара за баррель (16:45 мск).
Стоимость мартовского фьючерса на нефть WTI снижалась до 70,27 доллара за баррель (13:45 мск).
По ее словам, можно выделить несколько факторов падения цен на нефть. При этом, основной из них — новости, связанные с Россией.
Эксперт напомнила, что МЭА и Управление энергетической информации США на этой неделе представили свои регулярные отчеты, в которых заявили, независимо друг от друга, что не ожидают существенного провала в поставках российской нефти в связи с новыми американскими санкциями.
«Так, МЭА ожидает, что методы обхода новых санкций могут быть выработаны уже через несколько недель. Напомню, что ралли начала января было вызвано ожиданиями того, что сокращение экспорта российской нефти окажется настолько существенным, что перекроет ожидаемый на этот год профицит предложения. Но, похоже, эти ожидания могут не оправдаться», — отметила Людмила Рокотянская.
Кроме того, добавила она, в среду состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на котором лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов. Рынок, подчеркнула эксперт, воспринял это событие как шанс на урегулирование имеющихся между странами противоречий. А это, по логике вещей, в перспективе может ослабить санкционное давление на российскую нефть и платежи за нее.
«Также на этой неделе были и другие новости, которые могли оказать давление на котировки “черного золота”. В частности, выше ожиданий оказался недельный прирост запасов нефти в США. В конце прошлой недели СМИ сообщали о сезонном снижении спроса со стороны европейских НПЗ», — рассказала она.
Техническая картина фьючерсов на нефть марки Brent указывает на вероятность спуска к 73−73,2 доллара за баррель, заключила Людмила Рокотянская.
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