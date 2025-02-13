Эксперт назвал срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке

«Правильно смотреть на медианную зарплату, а она составляет примерно 60 тысяч рублей — и в этом случае срок накопления увеличивается примерно до 4 лет», — сказал он.
Медианная зарплата по РФ — это показатель, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Эта цифра является серединой зарплатного списка и считается более подходящей для оценки среднего дохода, поскольку, в отличие от средней зарплаты, не подвержена влиянию экстремально высоких или низких значений.
По словам Гольдберга, если исходить из средней зарплаты по стране, срок накопления на первоначальный взнос для средней семьи составляет 2,5−3 года. В прошлом году средняя зарплата по РФ составила более 80 тысяч рублей.
«Однако надо понимать, что средняя зарплата учитывает и самые высокодоходные группы населения с зарплатами выше 200 тысяч рублей», — отметил он.
По данным «Дом.РФ», средний срок ипотечного кредита по России составляет около 25 лет. Самый длительный он в Республике Адыгея и Тюменской области — более 27 лет, а самый короткий — в Приморском крае, Республике Саха и Архангельской области (чуть больше 21 года).