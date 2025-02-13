Эксперт назвал срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Медианная зарплата по РФ — это показатель, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Эта цифра является серединой зарплатного списка и считается более подходящей для оценки среднего дохода, поскольку, в отличие от средней зарплаты, не подвержена влиянию экстремально высоких или низких значений.