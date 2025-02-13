Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent падает после разговора Путина и Трампа

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 74,3 доллара за баррель 13 февраля, следует из данных торгов, опубликованных на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 13:30 по московскому времени, цена барреля Brent составляла 74,08 доллара за баррель. В последний раз «черное золото» этой марки торговалось на таком уровне 27 декабря 2024 года.

В среду, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что лидеры, в том числе, договорились об организации личных встреч.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».