Цена нефти Brent падает после разговора Путина и Трампа

Так, по данным на 13:30 по московскому времени, цена барреля Brent составляла 74,08 доллара за баррель. В последний раз «черное золото» этой марки торговалось на таком уровне 27 декабря 2024 года.
В среду, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что лидеры, в том числе, договорились об организации личных встреч.
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