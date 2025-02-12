Стало известно, зачем россиянам рекордные запасы золота

Важную роль в скупке золота сыграли высокая ключевая ставка и рост цен на него, отметил Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер». Кроме того, золото защищает от девальвации.
«В рублях за 2024 год золото выросло на 44,6%, этот показатель выше, чем у других основных активов, включая депозиты. И в условиях мировой турбулентности многие считают этот актив интересным и после бурного роста, и вполне оправданно», — подчеркнул он.
По словам Людмилы Рокотянской, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», за прошлый год золото выросло в цене где-то на 30%, а 2025-й драгметалл также начал с максимумов.
«Основным триггером сейчас выступает политика Трампа — разжигание торговых войн может способствовать росту инфляции в долларе, а золото в таком сценарии выступает тихой гаванью», — отметила она.
Кроме того, сказала аналитик, интерес мировых центробанков к золоту также остается устойчивым.
Как подчеркнул Иван Ефанов, все основные драйверы устойчивого роста золота сохранятся и в этом году. Так, мировые ЦБ продолжат пополнять запасы, инвесторы тоже будут скупать золото.
«Торговые войны и неопределенность в завтрашнем дне, которую излучает администрация Трампа будут только подстегивать интерес к этому драгметаллу», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».