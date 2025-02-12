Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью в дальних регионах

«Мы действительно фиксируем рост интереса инвесторов к новым направлениям, увеличилось количество запросов и от покупателей из регионов, — рассказал Алексей Чумалов, генеральный директор Kalinka Russia. “Востребованность российской недвижимости растет за счет необходимости вложения средств в понятный продукт и минимизации политических рисков. Например, Алтай входит в число наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиций в недвижимость. В качестве примера приведу кейс: в одном из проектов на Алтае еще в 2022 году сотка земли стоила 45 тыс. руб., а в 2024 уже 100 тыс. руб., а это рост на 120% за два года”.