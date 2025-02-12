Экономист рассказал, как накопить на старость

Россиянам следует придерживаться трех ключевых правил, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность на пенсии, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Первое правило — работать только официально. При неофициальном трудоустройстве, во-первых, гражданин нарушает действующее законодательство, что наказывается разными видами ответственности (включая уголовную). Во-вторых, работодатель не перечисляет страховые взносы — соответственно, не формируются пенсионные права (пенсионные баллы). Если к моменту назначения пенсионных баллов будет накоплено меньше 30, страховая пенсия не будет назначена», — предупредил Балынин.
Во-вторых, важно стремиться к максимизации своей заработной платы. Размер заработной платы влияет не только на текущий уровень жизни, но и на будущие пенсионные выплаты. Эксперт отметил, что минимальное количество пенсионных баллов, равное 30, обеспечит лишь минимальный размер страховой пенсии, который сегодня составляет 13 278,40 рубля.
В-третьих, следует самостоятельно формировать накопления для своей старости. По словам Балынина, это можно реализовать, открыв банковский вклад, заключив договор о негосударственном пенсионном обеспечении или участвуя в различных программах долгосрочных сбережений.
По данным на январь 2025 года средний размер пенсии в России составил 24 тысячи рублей.
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