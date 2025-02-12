Экономист рассказал, как накопить на старость

Во-вторых, важно стремиться к максимизации своей заработной платы. Размер заработной платы влияет не только на текущий уровень жизни, но и на будущие пенсионные выплаты. Эксперт отметил, что минимальное количество пенсионных баллов, равное 30, обеспечит лишь минимальный размер страховой пенсии, который сегодня составляет 13 278,40 рубля.