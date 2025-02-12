Что такое социальные вклады и как на них можно заработать

ПСБ планирует запустить социальный вклад в соответствии с требованиями законодательства до 1 июля 2025 года. Банк, как отмечает его пресс-служба, уже предложил вклад, ориентированный на граждан с небольшим уровнем сбережений, по ставке 30%. Некоторые условия там совпадают: например, сумма не должна превышать 50 тыс. руб. Но важное требование — пока нужно быть новым клиентом или не держать в банке деньги более 180 дней. Схожая доходность встречается у банка ВТБ: сумма там тоже ограничена, но на данный момент доступен такой продукт только участникам программы долгосрочных сбережений.