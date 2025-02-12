Что такое социальные вклады и как на них можно заработать

Крупнейшие банки запустят социальный вклад до 1 июля 2025 года, подтвердили «Российской газете» участники рынка. Это новый финансовый продукт, критерии которого прописаны в законодательстве. Ставка по нему будет выгоднее, чем по обычным вкладам, а сумма не должна превышать 50 тыс. руб. Его смогут открыть люди с невысокими доходами, которые получают государственную поддержку.
Аналоги социального вклада уже есть.
Так, в пресс-службе Альфа-банка рассказали «Российской газете», что прорабатывают такой вклад и планируют его запуск в требуемые законом сроки. О конкретных ставках в банке пока не сообщили, так как при текущих изменениях в рынке к дате запуска все может измениться — в том числе ключевая ставка, которая является основой для ценообразования. «Ценообразование по вкладу определяется законом — мы будем придерживаться требований», — добавили там.
По закону процентная ставка по такому вкладу будет ориентироваться на доходность внутри конкретного банка. Она должна быть равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов, за исключением вкладов по различным акциям, указывают в Банке России. Например, сейчас банки предлагают максимальные ставки по полугодовым вкладам: ставка там составляет, как правило, 20−23% годовых.
30 процентов годовых уже предлагают банки по аналогам социальных вкладов.
ПСБ планирует запустить социальный вклад в соответствии с требованиями законодательства до 1 июля 2025 года. Банк, как отмечает его пресс-служба, уже предложил вклад, ориентированный на граждан с небольшим уровнем сбережений, по ставке 30%. Некоторые условия там совпадают: например, сумма не должна превышать 50 тыс. руб. Но важное требование — пока нужно быть новым клиентом или не держать в банке деньги более 180 дней. Схожая доходность встречается у банка ВТБ: сумма там тоже ограничена, но на данный момент доступен такой продукт только участникам программы долгосрочных сбережений.
Аналог социального вклада уже появился и на маркетплейсе «Финуслуги», рассказали «Российской газете» в его пресс-службе. Ставка 30% годовых доступна новым клиентам маркетплейса на сумму от 10 до 100 тыс. руб., проценты начисляются на период в течение 31 дня в конце срока. В отличие от социального банковского вклада, который появится на российском рынке уже летом, предлагаемый вклад пока не содержит обязательного условия, ограничивающего категорию лиц, которым доступен вклад. То есть получение мер социальной поддержки для малообеспеченных граждан в соответствии с перечнем правительства, рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.
Каким будет социальный вклад по закону.
Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тыс. руб. Его можно будет в любое время пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий. Традиционно вкладам с такой возможностью ставки гораздо ниже: никакому банку невыгодно, чтобы деньги можно было снимать в любой момент. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на указанный человеком счет.
Социальный вклад можно будет в любое время пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий.
Важное условие — у клиента может быть только один такой вклад. За этим банки будут следить с помощью специального реестра. Социальные вклады появятся пока только в системно значимых банках: в списке их 13. Остальные кредитные организации должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.
Договоры с клиентами по таким продуктам будут заключаться в электронной форме через портал «Госуслуги». «Это позволит банку получить подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и, соответственно, на пользование новым финансовым инструментом, а его открытие будет быстрым, надежным и безопасным для обеих сторон», — рассказывают в пресс-службе Банка России.
Доход.
Сколько можно заработать на соцвкладе.
Социальный банковский вклад открывается на один год. Если статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают, говорит Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
При этом банк не сможет отказаться от заключения договора, если человек соответствует требованиям.
Участники рынка положительно оценивают важность этого продукта для граждан с невысокими доходами, которые получают социальную поддержку от государства. Это поможет надежнее защитить от инфляции накопления, говорят в ЦБ.
«Некая поддержка будет, но все же для крупных регионов 50 тыс. руб. — совсем небольшая сумма. Поэтому в большей мере это актуальнее для небольших регионов. Однако в настоящее время в целом любые инициативы со стороны государства крайне актуальны», — указывает Ермилова.
Социальный вклад — инициатива, которую можно рассматривать, с одной стороны, как меру социальной поддержки населения, а с другой — как стимулирование граждан к взаимодействию с банковской системой, говорит Константин Харченко, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ.
Сегодня банковские депозиты в целом интересны гражданам даже несколько больше, чем в середине 2023 года, по причине относительно высоких ставок, вызванных ростом ключевой ставки ЦБ. Введение в действие социальных вкладов принципиально на ситуацию не повлияет, полагает Харченко. Банки же это тоже не обогатит и, вероятно, не обрадует, поскольку они привыкли сами устанавливать разнообразные правила игры в отношении депозитов с различными сроками, ставками и категориями вкладчиков.
«С учетом условий социального банковского вклада гражданин с подтвержденным низким уровнем дохода может открыть лишь один такой вклад. Если предположить максимальную сумму в 50 тыс. руб. и максимальную процентную ставку, предлагаемую сегодня некоторыми банками, — 30%, то по итогам года доход гражданина составит 15 тыс. руб. Если же брать “стандартные” условия — 21% и сверху 1%, то доход составит 11 тыс. руб. в год», — подсчитал эксперт.
Открытие нового инструмента соцподдержки сначала может принести положительную динамику. Показатель числа открытых вкладов вырастет прежде всего за счет переоформления уже имеющихся сбережений в форме депозитов, открытых под более низкие проценты, не исключает Харченко.
Данный вклад может повлиять на финансовое поведение граждан, формируя навык создания денежных запасов «на черный день».
«Для повышения полезности инструмента “социальный банковский вклад” можно, например, установить обязанность банков инвестировать привлеченные таким образом средства в развитие исключительно проектов в сфере импортозамещения по ставкам, превышающим ЦБ не более чем на 3−4%», — рассказал Харченко.