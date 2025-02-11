В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

Перспективы законопроекта пока туманны, но работа над ним продолжается, солидарны источники РБК. «Мы ждем доработанную с учетом замечаний ГПУ версию, других движений пока нет», — сказал один из них. Это не первый пример активного участия ГПУ в законотворческом процессе в сфере социально-экономических инициатив, обращает внимание другой собеседник РБК, по словам которого аналогичная ситуация произошла с законопроектом Минтруда о платформенной занятости — он не внесен в Госдуму до сих пор, хотя его обсуждение ведется с 2023 года.