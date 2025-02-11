Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 950 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.