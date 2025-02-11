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Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 950 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Источник: Reuters

По данным на 04:09 мск, цена золота выросла на 1,60%, до $2 950,3. К 04:12 мск цена золота продолжила рост до $2 953,8 за унцию (+1,72%).

К 04:17 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на отметке $2 953,2 за унцию (+1,70%).