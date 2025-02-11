Стали известны плюсы и минусы статуса предпенсионера

Сенатор сообщила, что предпенсионеры, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации компании, могут получить пенсию на два года раньше положенного срока. Однако она подчеркнула, что право на досрочное получение пенсии не возникает автоматически, его можно реализовать только по предложению службы занятости. Для этого необходимо выполнить ряд условий: человек должен не найти новую работу, в том числе через службу занятости, и находиться в возрасте двух лет до официального выхода на пенсию.