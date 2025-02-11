Стали известны плюсы и минусы статуса предпенсионера

«Изначально статус предпенсионера был введен в 2019 году, но не все обратили внимание на пользу от его существования. В 2025 году статус предпенсионера должны получить более 7,2 млн россиян. Статус предпенсионера будет присваиваться автоматически, и гражданам не нужно обращаться за подтверждающей справкой в Соцфонд или на “Госуслуги”, — отметила сенатор.
Она уточнила, что этот статус определяется как период в пять лет до пенсионного возраста и дает ряд социальных и правовых преимуществ, хотя также сопряжен с определенными трудностями. В 2025 году предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 54 до 58 лет и мужчины от 59 до 63 лет, уточнила Епифанова.
Сенатор сообщила, что предпенсионеры, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации компании, могут получить пенсию на два года раньше положенного срока. Однако она подчеркнула, что право на досрочное получение пенсии не возникает автоматически, его можно реализовать только по предложению службы занятости. Для этого необходимо выполнить ряд условий: человек должен не найти новую работу, в том числе через службу занятости, и находиться в возрасте двух лет до официального выхода на пенсию.
Сенатор напомнила, что увольнять предпенсионеров или отказывать им в приеме на работу по возрасту запрещено, так как за такую дискриминацию предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, статус предпенсионера предоставляет возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или переквалификацию.
Епифанова также отметила, что предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации, при этом за ними сохраняется рабочее место и средний заработок.
Она добавила, что граждане предпенсионного возраста могут пользоваться налоговыми льготами, которые зависят от конкретного региона проживания. Для получения льгот по налогу на имущество или земельному налогу необходимо предоставить документ, подтверждающий предпенсионный статус, который можно заказать на «Госуслугах».
«Если предпенсионеры состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель до увольнения, им полагается пособие в размере 75% от среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре месяца, а затем 45%. Пособие выплачивается в течение двух лет, правда, при наличии большого страхового стажа. Надо иметь в виду, что существуют определенные сложности с подтверждением статуса предпенсионера, льготы зависят от наличия достаточного стажа и пенсионных баллов, что может ограничить доступ к досрочному выходу на пенсию», — предупредила сенатор.
Епифанова также подчеркнула, что среди рисков, на которые обращают внимание психологи и социологи, — социальная изоляция. Предпенсионеры могут сталкиваться с социальным давлением из-за изменений в рабочей среде и возможного снижения доходов. Сенатор отметила, что, несмотря на законодательную защиту предпенсионеров от увольнения, на практике они нередко сталкиваются с трудностями при поиске новой работы из-за предвзятого отношения работодателей к возрасту.
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