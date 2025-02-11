Раскрыто, сколько россияне заработали в СберНПФ по ПДС

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показал: люди заинтересовались новым инструментом. По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 млн договоров ПДС в СберНПФ, что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране», — сказал он.