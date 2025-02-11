Раскрыто, сколько россияне заработали в СберНПФ по ПДС

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показал: люди заинтересовались новым инструментом. По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 млн договоров ПДС в СберНПФ, что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране», — сказал он.
По словам Вестеровского, многие перевели в программу средства накопительной пенсии.
Кроме того, отметил старший вице-президент Сбера, инвестиционный доход стал дополнительной выгодой.
«Россияне заработали 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — пояснил Вестеровский.
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