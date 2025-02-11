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Раскрыто, сколько россияне заработали в СберНПФ по ПДС

Россияне в СберНПФ заработали по программе долгосрочных сбережений 17,8% годовых, заявил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показал: люди заинтересовались новым инструментом. По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 млн договоров ПДС в СберНПФ, что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране», — сказал он.

По словам Вестеровского, многие перевели в программу средства накопительной пенсии.

Кроме того, отметил старший вице-президент Сбера, инвестиционный доход стал дополнительной выгодой.

«Россияне заработали 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — пояснил Вестеровский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».