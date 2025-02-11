Нефть и газ. Добыча в России и американский СПГ

∙ Индия намерена повысить объемы импорта американского СПГ — с нынешних 6,2% до 15% к 2030 году. Данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с Дональдом Трампом. По меньшей мере шесть азиатских стран, включая Японию и Тайвань, выразили заинтересованность в покупке американского СПГ, чтобы сократить дефицит в торговле с США и избежать пошлин.