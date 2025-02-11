Нефть и газ. Добыча в России и американский СПГ

Новостной фон позитивный — рынок вдруг вспомнил про российскую нефть и санкции, опять обострились отношения между Израилем и ХАМАС.
Сегодня в фокусе внимания рынка — краткосрочный прогноз EIA по рынку энергоресурсов и отчет API о недельном изменении запасов нефти в США.
По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе выросли, а запасы дистиллятов могли сократиться.
Новостной фон.
∙ В январе добыча нефти в России упала ниже квоты ОПЕК+, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Официальные данные по добыче нефти в стране засекречены.
∙ Дональд Трамп приказал Израилю отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАС, если заложники не будут возвращены до конца этой недели. Израиль и ХАМАС также обвинили друг друга в нарушении условий перемирия.
∙ Высокие цены на газ в Европе делают нефть более привлекательной. Стоимость природного газа в регионе превысила $100 в пересчете на баррели. Данный скачок повышает вероятность более активного использования дизельного топлива вместо газа.
∙ Саудовская Аравия и Ирак повысили цены на нефть с поставкой в марте. Повышение, вероятно, связано с сокращением поставок из России вследствие санкций.
∙ Индия намерена повысить объемы импорта американского СПГ — с нынешних 6,2% до 15% к 2030 году. Данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с Дональдом Трампом. По меньшей мере шесть азиатских стран, включая Японию и Тайвань, выразили заинтересованность в покупке американского СПГ, чтобы сократить дефицит в торговле с США и избежать пошлин.
∙ Indian Oil покупает российскую нефть, которая не подпадает по санкции США.
∙ Indian Oil Corp ведет переговоры с американской Cheniere Energy о 15-летнем контракте на поставку СПГ. Объем — 1,5−2 млн метрических тонн в год. Срок начала поставок — апрель 2027 г.
∙ Нигерийский НПЗ Dangote Oil может выйти на полную мощность через 30 дней.
∙ По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters, ФРС сделает паузу до следующего квартала, прежде чем снова перейдет к снижению ставки. Причина — угроза инфляции из-за политики Трампа.
Фьючерсы на природный газ подошли вплотную к нисходящему сопротивлению. Индикаторы RSI часовых графиков не сигнализируют о перегреве и оставляют еще пространство для роста. Конечно, необходимо наблюдать за поведением цены вблизи сопротивления. Новостной фон по газу позитивный — политика тарифов Трампа потенциально может привести к расширению экспорта американского СПГ.
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