Аналитик рассказала, может ли покупка жилья стать невозможной

Многим россиянам сегодня очевидно, что сейчас лучшее время для покупки жилья, так как нынешний рост цен в будущем может сделать приобретение недвижимости невозможным, отметила в беседе с NEWS.ru вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.