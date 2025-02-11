Аналитик рассказала, может ли покупка жилья стать невозможной

Многим россиянам сегодня очевидно, что сейчас лучшее время для покупки жилья, так как нынешний рост цен в будущем может сделать приобретение недвижимости невозможным, отметила в беседе с NEWS.ru вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
По мнению эксперта, из-за дорожающих стройматериалов и рабочей силы продолжают сильно расти и расходы застройщиков.
«Рынок вторички не умер. Наоборот, оживился. Немало людей понимают: при нынешнем росте цен стоит уже сейчас улучшить жилищные условия, так как потом это может оказаться вообще невозможным», — подчеркнула она.
Как пояснила Радченко, сейчас россияне готовы продавать свои старые квартиры, чтобы купить новые с доплатами. Разницу между ними, которая составляет 2−3 млн рублей вполне можно взять в кредит даже в условиях высоких ставок.
«В общем, серьезного падения цен пока не наблюдается. Более того, на бизнес-класс и элитки цены даже увеличиваются», — отмечает Радченко.
Люди вынуждены вкладывать деньги в недвижимость из-за девальвации рубля, поэтому, по мнению эксперта, цены на жилье в России имеют шансы остаться на прежнем уровне.
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