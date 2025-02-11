FT: стремительный рост китайского производителя чипов угрожает доминированию Южной Кореи

В 2016 году, когда появилась CXMT, в Китае практически не было собственных мощностей по производству чипов DRAM, которые используются в серверах, компьютерах и мобильных устройствах. Но, благодаря инвестициям Alibaba и поддерживаемого Пекином «Большого фонда», к 2019 году CXMT запустила массовое производство чипов DDR4, которые на тот момент были самой передовой категорией микросхем на рынке DRAM.