FT: стремительный рост китайского производителя чипов угрожает доминированию Южной Кореи

CXMT, ведущий китайский производитель чипов памяти, становится угрозой для южнокорейских конкурентов. Она вместе с DeepSeek, составившей конкуренцию американской фирме OpenAI, помогает Пекина снизить зависимость от иностранных технологий в таких передовых областях, как искусственный интеллект, говорится в статье.
CXMT также возглавляет усилия Китая по выходу на быстрорастущий рынок чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Это важнейший компонент в системах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
Причем, как считают в Nomura, дело не в технологическом превосходстве, а в объеме производства. Избыточное предложение и снижение цен на микросхемы ударит по таким южнокорейским компаниям, как Samsung.
В 2016 году, когда появилась CXMT, в Китае практически не было собственных мощностей по производству чипов DRAM, которые используются в серверах, компьютерах и мобильных устройствах. Но, благодаря инвестициям Alibaba и поддерживаемого Пекином «Большого фонда», к 2019 году CXMT запустила массовое производство чипов DDR4, которые на тот момент были самой передовой категорией микросхем на рынке DRAM.
Кроме того, в прошлом году она начала массово производить чипы памяти DDR5, которые впервые появились на рынке в 2020 году и сейчас лидируют в категории DRAM.
Все это привело к снижению цен на старые чипы DRAM, сократило рентабельность Samsung и SK Hynix и вынудило южнокорейские компании уйти с нижнего сегмента рынка. В январе Samsung заявила, что сокращает бизнес традиционных полупроводниковых устройств памяти на фоне ограниченного роста производства продуктов DRAM и NAND.
Как считает Дэн Хатчесон, вице-президент консалтинговой компании TechInsights, доля CXMT на мировом рынке невелика и в значительной степени сосредоточена в Китае, однако ее быстрый прогресс во все более общедоступном сегменте DRAM создает «эффект снежного кома».
Чем больше доля рынка, тем больше объем продаж, тем выше доходность, тем ниже издержки и… тем большую долю рынка вы снова получаете. Именно так корейцы вытеснили японцев из сектора памяти в 1980-х и 1990-х годах, и сейчас с ними начинает происходить нечто подобное.
В Китае набирает обороты переход на микросхемы собственного производства в связи с последними мерами экспортного контроля со стороны США. Аналитики отмечают, что CXMT еще с 2023 года использовала лазейку в экспортном контроле США, которая позволила ей получить доступ к передовому американскому оборудованию. Это помогло ей наладить производство самых передовых полупроводников.
Сейчас компания строит завод площадью 280 000 квадратных метров к востоку от Шанхая, который будет включать мощности для производства продуктов HBM2. Ожидается, что это усилит давление на Samsung, которая все еще пытается пройти строгие тесты Nvidia, чтобы претендовать на статус поставщика HBM. «Samsung оказалась в затруднительном положении: SK Hynix и Micron вытесняют ее из верхнего сегмента рынка, а CXMT — из нижнего», — сказал Хатчесон.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.