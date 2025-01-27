Акции технологических компаний рухнули из-за успеха китайского конкурента ChatGPT

Успех DeepSeek ставит под сомнение тезис о том, что значительные капитальные и операционные расходы Кремниевой долины — это целесообразный подход к искусственному интеллекту, считает глава отдела потребительского и интернет-сектора в сингапурской Aletheia Capital Ниргунан Тиручелвам. По его мнению, это вызывает вопросы к масштабным ресурсам, которые тратят на сферу ИИ. DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами, и это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок, которая держится на больших расходах малого числа крупных компаний, указывает управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг. Чару Чанана, главный стратег по инвестициям Saxo Markets, называет разработку DeepSeek напоминанием, что доминирование в области ИИ нельзя считать гарантированным, даже несмотря на сильные позиции лидеров отрасли вроде Nvidia. По ее мнению, появление на арене китайского стартапа говорит об усилении конкуренции, и, хотя пока он не представляет значимой угрозы, будущие конкуренты будут развиваться быстрее, бросая вызов крупным компаниям.