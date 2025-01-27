Акции технологических компаний рухнули из-за успеха китайского конкурента ChatGPT

Акции технологических компаний упали, после того как китайский стартап DeepSeek представил новую модель искусственного интеллекта, которая разработана с небольшими затратами, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 утром 27 января упали на 3,2%, на S&P 500 — на 1,9%. Акции европейского производителя чипов ASML Holding в Амстердаме падали на 10% на 12:32 мск, до €630,1. Акции Nvidia, которые торгуются в Германии, теряют 9,35% и стоят €125. На премаркете на Nasdaq бумаги дешевеют на 9,8%. К концу торгов в США 24 января они стоили $142,62 (-3,12%).
Падают и акции других технологических компаний. Акции Microsoft снижаются на 4,4% на премаркете. Акции производителя чипов ARM теряют 8,2%, Qualcomm — 2,4%. Акции тайваньской TSMC на премаркете в США теряют 8,3%. Акции японского производителя чипов Advantest, партнера Nvidia, в Токио упали на 8,6% к закрытию торгов 27 января. Акции Tokyo Electron упали на 4,9%.
Китайские акции, связанные со сферой искусственного интеллекта, напротив, отреагировали положительно. Акции IT-компании Merit Interactive в Китае выросли на 20% к окончанию торгового дня. Компания заявила, что интегрировала DeepSeek в свои маркетинговые процессы. Акции Tencent в Гонконге выросли на 1,3%, Alibaba — на 2,95%. Индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает динамику китайских акций в Гонконге, к закрытию торгов вырос на 1%. Китайские биржи в ближайшее время будут закрыты по случаю празднования Лунного нового года.
DeepSeek представила R1 — большую языковую модель с открытым исходным кодом, которая предназначена для решения сложных задач. Сама компания заявила, что ее модель сопоставима с OpenAI o1, специалисты же считают, что технология DeepSeek пока отстает от OpenAI и Google, но называют ее ближайшим конкурентом, пишет The Wall Street Journal.
Главная особенность в том, что DeepSeek добился такого результата, используя менее продвинутые чипы и в меньшем количестве, а также пропуская некоторые шаги, которые разработчики из США считали необходимыми, отмечает газета.
Специалисты Кремниевой долины удивлены тем, как DeepSeek почти сравнялась с американскими конкурентами при использовании более слабых чипов, отмечает WSJ. Венчурный инвестор Марк Андрессен, который консультирует президента США Дональда Трампа, в своем X (бывший Twitter; соцсеть заблокирована в России) написал, что R1 — «один из самых удивительных и впечатляющих прорывов» на его памяти. По данным на 27 января, DeepSeek возглавил чарт загрузок в AppStore в США.
Успех DeepSeek ставит под сомнение тезис о том, что значительные капитальные и операционные расходы Кремниевой долины — это целесообразный подход к искусственному интеллекту, считает глава отдела потребительского и интернет-сектора в сингапурской Aletheia Capital Ниргунан Тиручелвам. По его мнению, это вызывает вопросы к масштабным ресурсам, которые тратят на сферу ИИ. DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами, и это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок, которая держится на больших расходах малого числа крупных компаний, указывает управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг. Чару Чанана, главный стратег по инвестициям Saxo Markets, называет разработку DeepSeek напоминанием, что доминирование в области ИИ нельзя считать гарантированным, даже несмотря на сильные позиции лидеров отрасли вроде Nvidia. По ее мнению, появление на арене китайского стартапа говорит об усилении конкуренции, и, хотя пока он не представляет значимой угрозы, будущие конкуренты будут развиваться быстрее, бросая вызов крупным компаниям.