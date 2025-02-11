Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач вновь приблизилась к 80%

По данным «Домклик», в январе объем выдачи льготной ипотеки составил 53,1 млрд рублей.
«Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре — до 77% (с 76% в ноябре), в январе — до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%», — говорится в исследовании.
В рамках программы «Семейная ипотека» в январе 2025 года было выдано 42,6 млрд рублей. Ее доля в общем объеме выдач в декабре составила 58%, а в январе показатель достиг рекордного уровня — 63%.
«Поскольку на сегодняшний день “Семейная ипотека” является ключевой программой льготного ипотечного кредитования (около 80% всего объема льготной ипотеки), поведение показателей спроса (объем выдачи и доля) хорошо согласуется с динамикой показателей льготной ипотеки в целом», — сообщили в «Домклик».
Республика Хакасия заняла лидерство по доле «Семейной ипотеки» в январе: на эту программу пришлось 88% всего объема ипотечных сделок в регионе. Высокий спрос, с долей около 80%, также наблюдался в Курганской и Астраханской областях. Эксперты пояснили, что лидерство Республики Хакасия и Курганской области было ожидаемым, учитывая предоставляемые расширенные условия программы.
В конце 2024 года немного увеличился спрос на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку». В декабре объемы выдачи по программе составили 13,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем в ноябре. Однако в январе 2025 года объем снизился до 5 млрд рублей.
Доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» в общем объеме выдач к концу 2024 года достигла 8,9% (против 7% в ноябре), но в январе 2025 года вернулась на ноябрьский уровень — 7%. Наибольший спрос по данной программе в январе зафиксирован в Амурской области, Республике Бурятия и Читинской области. В этих регионах доля программы составила около 75% в общем объеме ипотечных выдач.
Говоря о других льготных ипотечных программах, таких как IT-ипотека и «Региональная ипотека», следует отметить их сравнительно небольшую долю: в декабре-январе на IT-ипотеку пришлось около 2%, а на «Региональную ипотеку» — менее 1%.
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