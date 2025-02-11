Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач вновь приблизилась к 80%

«Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре — до 77% (с 76% в ноябре), в январе — до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%», — говорится в исследовании.