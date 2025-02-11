ЦРПТ: расходы россиян на одежду с апреля 2024 года превысили 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россияне потратили на одежду более 1,5 трлн рублей с 1 апреля 2024 года, всего было приобретено 165,2 млн единиц продукции. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).
Больше всего товаров в расчете на 1 тыс. человек было куплено в Москве (почти 3,5 тыс.), на втором месте — Санкт-Петербург (3,4 тыс.). В тройку также вошла Ивановская область, где на 1 тыс. человек приходится 3,38 тыс. приобретенных товаров легпрома. Наиболее популярными у покупателей в этих субъектах РФ стали куртки, блузки, жилеты и пальто.
В компании «Снежная королева» сообщили, что с апреля прошлого года, когда стартовал второй этап маркировки одежды, в торговой сети бренда наряду с традиционным интересом к коллекции верхней одежды отмечается рост спроса на деним, трикотаж и костюмную группу. «Рост спроса на данные категории товаров, а также в целом на продукцию бренда мы связываем в первую очередь с доверием покупателей и их уверенностью в безопасности продукции. Этому способствовала, в том числе, маркировка», — сказала директор PR Ольга Демидова.
Индивидуальные предприниматели также отмечают рост спроса на специализированную одежду. «У нас небольшой оборот товаров, после проверки и маркировки реализуем их на маркетплейсах. Наиболее популярными становятся товары специальных, профессиональных категорий — таких. как медицинская или рабочая одежда. Спрос на них за 2024 год вырос до 35%», — приводит ЦРПТ слова индивидуального предпринимателя Марии Титовой.
В сети магазинов PS, которая специализируется на продаже товаров для конного спорта, отметили высокий спрос покупателей на бриджи. «Для покупателей важно качество тканей, пошива, они смотрят именно на эти показатели в первую очередь. Надеемся, что маркировка сделает рынок прозрачным и очистит его от недобросовестных участников», — сказали в компании.
Второй этап маркировки товаров легкой промышленности стартовал 1 апреля 2024 года. Нанесение кодов стало обязательным на верхнюю и спецодежду, костюмы, платья, юбки, рубашки, кардиганы, шарфы, галстуки, а также спортивные костюмы.