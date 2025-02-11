ЦРПТ: расходы россиян на одежду с апреля 2024 года превысили 1,5 трлн рублей

В компании «Снежная королева» сообщили, что с апреля прошлого года, когда стартовал второй этап маркировки одежды, в торговой сети бренда наряду с традиционным интересом к коллекции верхней одежды отмечается рост спроса на деним, трикотаж и костюмную группу. «Рост спроса на данные категории товаров, а также в целом на продукцию бренда мы связываем в первую очередь с доверием покупателей и их уверенностью в безопасности продукции. Этому способствовала, в том числе, маркировка», — сказала директор PR Ольга Демидова.