В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Согласно инициативе, ежегодная индексация выплат будет рассчитываться по максимальному индивидуальному пенсионному коэффициенту — 10 баллов вместо текущих 3. С 2015 года работающие пенсионеры получают прибавку к пенсии не более чем на 3 балла, тогда как при первичном назначении пенсии максимальный коэффициент достигает 10. При этом страховые взносы работодатели платят одинаковые — независимо от того, является сотрудник пенсионером или нет. В 2024 году такая индексация увеличила выплаты лишь на 399 рублей 15 копеек, что депутаты называют несправедливым ограничением.