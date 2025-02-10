Самокаты и куклы получат обязательную маркировку «Честный знак» с 1 сентября

«С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек — самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет», — говорится в сообщении.