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Самокаты и куклы получат обязательную маркировку «Честный знак» с 1 сентября

Кроме того, в список, в частности, попали педальные автомобили, коляски, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр и головоломки.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое сделает обязательной маркировку по системе «Честный знак» для некоторых детских игрушек, в том числе самокатов и кукол. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек — самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет», — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что исключение составят трехколесные велосипеды и воздушные шары.

Помимо этого, в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 сентября, войдут молочные напитки с фруктовыми добавками. Это так называемое фруктовое молоко.

С этого же момента маркировка будет обязательной для некоторых видов стройматериалов. Речь идет о портландцементе, сухих строительных смесях, гипсе, извести, герметиках, монтажных пенах, шпаклевке, мастике и других строительных материалах в потребительской упаковке.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».