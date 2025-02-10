Как купить жилье за маткапитал в 2025 году: новые правила

Правительство установило новые правила покупки жилья за материнский капитал в 2025 году.
Если россияне решат направить средства маткапитала на оплату квартиры или дома, они должны будут указать в заявлении данные из заключения о соответствии жилья требованиям пригодности для проживания, следует из постановления.
В правительстве добавили, что заключение понадобится, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию частного дома или таунхауса, а также на погашение ипотеки.
Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, согласно которому при покупке жилья за счет средств маткапитала будет производиться обязательная оценка его пригодности для проживания. Если соответствующего документа нет, то в покупке будет отказано.
«Указанное заключение оформляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и действует в течение одного года со дня его оформления. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорилось в тексте.
Оценивать пригодность жилья предложил Совет Федерации. «На наш взгляд, это будет хорошим барьером для недобросовестных продавцов, чтобы они не смогли продавать такое жилье семьям с участием материнского капитала», — говорила Елена Перминова, глава комитета Совфеда по социальной политике.
Напоминается, что размер материнского капитала индексируется каждый год, исходя из прогнозируемой инфляции. В 2025 году индексация составила 7,3%.
С 1 февраля этого года на первого ребенка выплачивают 676,3 тыс. рублей, на второго — 893,8 тыс. рублей. Если семья ранее получала выплату на первенца, размер составит 217,4 тыс. рублей.
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