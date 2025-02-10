Оператор «Северного потока — 2» должен выплатить долги мелким кредиторам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG — оператор «Северного потока — 2» — должна рассчитаться по долгам с мелкими кредиторами проекта до 9 марта. Об этом говорится в документах суда, рассматривающего спор Nord Stream 2 AG с Евросоюзом из-за поправок к Газовой директиве.
«Истец пояснил, что существуют два крайних срока, которые могут повлиять на участие истца в текущем арбитражном разбирательстве: первый — для выплаты сумм, причитающихся “мелким кредиторам”, — до 9 марта 2025 года; и второй — для получения согласия от достаточного числа кредиторов на заключение соглашения о реструктуризации долга — к 9 мая 2025 года. Если такое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, истец будет объявлен банкротом», — говорится в документах Постоянной палаты третейского суда в Гааге со ссылкой на позицию оператора «Северного потока — 2».
В результате суд отменил слушания, назначенные на
Nord Stream 2 AG 26 сентября 2019 года инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве, которые не соответствуют Энергетической хартии. Компания считает, что ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.
Ранее суд швейцарского кантона Цуг в порядке исключения продлил до 9 мая 2025 года окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG, который должен был истечь в начале января. При этом компания обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, иначе будет признана банкротом. Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса даже допустила, что для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. В свою очередь, главный акционер «Северного потока — 2» и одновременно крупнейший кредитор проекта заявил, что готов предоставить средства (напрямую или через дочернюю компанию) для выплаты мелким кредиторам в полном объеме.
Как отмечается в материалах Постоянной палаты третейского суда, продление моратория на банкротство швейцарским судом сверх максимально разрешенных законом сроков оказалось для оператора «Северного потока — 2» «весьма необычным и поставило его в неожиданную ситуацию».
Крупнейшие иностранные инвесторы Nord Stream 2 AG — европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Все партнеры российского «Газпрома» по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивался в €9,5 млрд, каждая компания должна была выделить до €950 млн.
О газопроводе
Строительство «Северного потока — 2» полностью закончилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
26 сентября 2022 были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате уцелела только одна нитка «Северного потока — 2».
Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.