Оператор «Северного потока — 2» должен выплатить долги мелким кредиторам

«Истец пояснил, что существуют два крайних срока, которые могут повлиять на участие истца в текущем арбитражном разбирательстве: первый — для выплаты сумм, причитающихся “мелким кредиторам”, — до 9 марта 2025 года; и второй — для получения согласия от достаточного числа кредиторов на заключение соглашения о реструктуризации долга — к 9 мая 2025 года. Если такое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, истец будет объявлен банкротом», — говорится в документах Постоянной палаты третейского суда в Гааге со ссылкой на позицию оператора «Северного потока — 2».