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Нефть и газ. Техническая картина и события недели

Нефть марки Brent после трех недель падения отскакивает наверх, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: AP 2024

Котировки протестировали на прочность линию нового предполагаемого тренда. Сопротивления видятся на уровне $76,2 и $77,37 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает санкционная политика США в отношении российской и иранской нефти, а также рост коротких спекулятивных позиций. Факторы давления — тарифные войны Трампа и сезонное снижение спроса в Европе.

Ключевые события недели:

11/02, вторник — отчет о недельном изменении запасов нефти от API, краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоресурсов.

12/02, среда — запасы нефти и нефтепродуктов от EIA, ежемесячный отчет ОПЕК, статистика по инфляции США и выступление Джерома Пауэлла.

13/02, четверг — ежемесячный отчет МЭА, еженедельный отчет EIA по рынку природного газа.

14/02, пятница — число буровых установок от Baker Hughes.

Новостной фон

∙ Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Сроки вступления в силу данных пошлин озвучены не были. США импортируют алюминий и сталь преимущественно из таких стран, как Канада, ОАЭ и Мексика. От данного товара в частности зависят американские бурильщики, которые используют специальную сталь, которая не производится в США. Однако во время первого срока Трампа некоторые нефтяные компании добились освобождения от пошлин на импортные металлы.

∙ Хедж-фонды увеличили медвежьи позиции в нефти до самого высокого значения за последние три месяца. За неделю, закончившуюся 4 февраля, короткие позиции по WTI выросли с 15 774 до 57 441 лотов.

∙ По данным Baker Hughes, за неделю, закончившуюся 7 февраля, количество буровых установок по добычи нефти и природного газа выросло, однако осталось на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Число буровых установок — ранний индикатор будущей добычи.

∙ Европейский союз обсуждает возможность частичной приостановки санкций против энергетического сектора Сирии, включая отмену запретов на импорт сирийской нефти и на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли страны.

Фьючерсы на природный газ в конце января скорректировались примерно к $3 за MMBtu, после чего отскочили наверх. Сейчас котировки находятся в районе нисходящих сопротивлений. Остается люфт для роста к $3,55 за MMBtu. Индикаторы RSI часовых графиков не дают явных сигналов — до зоны перегрева еще не дошли.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».