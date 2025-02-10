Нефть и газ. Техническая картина и события недели

∙ Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Сроки вступления в силу данных пошлин озвучены не были. США импортируют алюминий и сталь преимущественно из таких стран, как Канада, ОАЭ и Мексика. От данного товара в частности зависят американские бурильщики, которые используют специальную сталь, которая не производится в США. Однако во время первого срока Трампа некоторые нефтяные компании добились освобождения от пошлин на импортные металлы.