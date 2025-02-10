Нефть и газ. Техническая картина и события недели

Котировки протестировали на прочность линию нового предполагаемого тренда. Сопротивления видятся на уровне $76,2 и $77,37 за баррель.
Поддержку котировкам оказывает санкционная политика США в отношении российской и иранской нефти, а также рост коротких спекулятивных позиций. Факторы давления — тарифные войны Трампа и сезонное снижение спроса в Европе.
Ключевые события недели:
11/02, вторник — отчет о недельном изменении запасов нефти от API, краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоресурсов.
12/02, среда — запасы нефти и нефтепродуктов от EIA, ежемесячный отчет ОПЕК, статистика по инфляции США и выступление Джерома Пауэлла.
13/02, четверг — ежемесячный отчет МЭА, еженедельный отчет EIA по рынку природного газа.
14/02, пятница — число буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
∙ Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Сроки вступления в силу данных пошлин озвучены не были. США импортируют алюминий и сталь преимущественно из таких стран, как Канада, ОАЭ и Мексика. От данного товара в частности зависят американские бурильщики, которые используют специальную сталь, которая не производится в США. Однако во время первого срока Трампа некоторые нефтяные компании добились освобождения от пошлин на импортные металлы.
∙ Хедж-фонды увеличили медвежьи позиции в нефти до самого высокого значения за последние три месяца. За неделю, закончившуюся 4 февраля, короткие позиции по WTI выросли с 15 774 до 57 441 лотов.
∙ По данным Baker Hughes, за неделю, закончившуюся 7 февраля, количество буровых установок по добычи нефти и природного газа выросло, однако осталось на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Число буровых установок — ранний индикатор будущей добычи.
∙ Европейский союз обсуждает возможность частичной приостановки санкций против энергетического сектора Сирии, включая отмену запретов на импорт сирийской нефти и на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли страны.
Фьючерсы на природный газ в конце января скорректировались примерно к $3 за MMBtu, после чего отскочили наверх. Сейчас котировки находятся в районе нисходящих сопротивлений. Остается люфт для роста к $3,55 за MMBtu. Индикаторы RSI часовых графиков не дают явных сигналов — до зоны перегрева еще не дошли.
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