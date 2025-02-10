Назло дефициту. Что такое затоваривание

Это было одним из худших результатов в мире в тот год. Могло показаться, что это было следствием мирового кризиса, но это не так. Даже если бы кризис не случился, предприятия в какой-то момент уже не могли бы накапливать заказы, и падение экономики произошло бы и без такого катализатора, как кризис 2008 года, считает собеседник.