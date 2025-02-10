Назло дефициту. Что такое затоваривание

Он отметил, что затоваривание бывает нескольких видов.
В первом случае товары копят покупатели или потребители, а во втором — товары копятся у производителей.
«Причем, когда товары скапливаются у производителей, то это может быть связано с невозможностью их продать в текущей конъюнктуре из-за слабого спроса, или потому что производители не хотят продавать товар по текущим ценам и ждут, когда цена будет выше», — пояснил эксперт.
В первом случае, когда товар скапливается у потребителей, затоваривание происходит из-за дешевой стоимости денег при высоких темпах роста цен. Например, когда кредитные ставки ниже инфляции, как было в экономике России в 2000-х и закончилось кризисом 2008 года.
«На фоне высокой инфляции, предприятия брали кредиты и впрок покупали расходные материалы. Цены росли гораздо быстрее, чем стоимость кредита в процентах, и предприятиям это было выгодно». — объяснил он.
В крайнем случае, компании могли просто продать купленный год назад товар и расплатиться за кредит, и у них еще бы оставалась прибыль.
Ситуацию обрушил международный финансовый кризис, добавил Ованес Оганисян. Деньги стали дорогими, Банк России поднял ставки. Предприятия перестали брать кредиты и покупать впрок товары, а стали использовать накопленные запасы для производства.
Это привело к тому, что у производителей сырья исчезли заказы и исчезла выручка. Destocking — так называется процесс использования ранее накопившихся запасов — занял около девяти месяцев, и в это время большинство крупных предприятий фиксировали отсутствие продаж. «Это обрушило промышленное производство и парализовало экономику. Поэтому ВВП России 2009 году снизился на 9%», — рассказал аналитик.
Это было одним из худших результатов в мире в тот год. Могло показаться, что это было следствием мирового кризиса, но это не так. Даже если бы кризис не случился, предприятия в какой-то момент уже не могли бы накапливать заказы, и падение экономики произошло бы и без такого катализатора, как кризис 2008 года, считает собеседник.
Другой пример затоваривания, это когда производители не хотят продавать товар по текущим ценам, считая, что они слишком низкие. «Производители создают дефицит. Цены растут, но производители ждут, чтобы продать товар по более высоким ценам. Такой процесс еще более усугубляется тем, что, когда производители копят товар на складах, ожидая более высоких цен, они могут сбавить темпы текущего производства». — добавил он.
Например, это происходит тогда, когда предприятие получило в прошлом кредит по выгодной ставке, а в текущем моменте ставки выросли. Предприятие потихоньку начинает продавать накопленный запас, чтобы платить проценты, но новую продукцию не производит.
Это может привести к еще большему спаду экономики, чем в примере выше, и может стать причиной кризиса платежей. «Похожие процессы происходили в 90-х годах прошлого века. Предприятия практически за бесплатно получили производственные активы и иногда запасы, но ставки по кредитам для пополнения оборотного капитала были настолько высокие, что предприятиям не выгодно было продолжать развивать производство, и они продавали то, что у них было на складах», — рассказал Ованес Оганисян.
Высокие ставки в дальнейшем негативно действуют в экономике: часть производителей перестают фиксировать продажи из-за кризиса платежей, и если кризис разрастается, то он парализует всю экономику. Такому варианту кризиса сопутствует дефицит по многим категориям товаров, подытожил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».