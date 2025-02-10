Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков

«В России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе “Честный знак”. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении пресс-службы. Расширение охватит несколько товарных групп. «С 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке. Речь идет в том числе о специях, приправах, чипсах, начос, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах, готовом попкорне, а также о соусах, пряностях, сухих бульонах, супах и разновидностях сухого уксуса», — уточняется в сообщении.