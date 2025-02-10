Депутат рассказал о налоговых льготах для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры могут воспользоваться правом на налоговый вычет за медицинские услуги, образовательные программы, занятия спортом или покупку недвижимости, сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.
«Отдельного внимания заслуживают налоговые льготы, доступные работающим пенсионерам. Они могут претендовать на получение социального налогового вычета при оплате медицинских услуг, образовательных программ, занятий спортом или приобретении недвижимости. Кроме того, действуют специальные условия по уплате имущественных налогов, что существенно снижает налоговую нагрузку на данную категорию граждан», — отметил парламентарий.
Также он подчеркнул, что для пенсионеров, относящихся к льготным категориям населения, предусмотрены дополнительные привилегии. По словам депутата, это касается участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов различных групп.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».