Депутат рассказал о налоговых льготах для работающих пенсионеров

«Отдельного внимания заслуживают налоговые льготы, доступные работающим пенсионерам. Они могут претендовать на получение социального налогового вычета при оплате медицинских услуг, образовательных программ, занятий спортом или приобретении недвижимости. Кроме того, действуют специальные условия по уплате имущественных налогов, что существенно снижает налоговую нагрузку на данную категорию граждан», — отметил парламентарий.