Шольц: ЕК сможет отреагировать на введение пошлин США в течение нескольких часов

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из нескольких стран и отметил, что в случае введения пошлин в отношении Евросоюза Еврокомиссия (ЕК) сможет отреагировать в течение нескольких часов.
«Мировой экономике нужно меньше торговых барьеров, а не больше», — заявил Шольц в интервью редакционному объединению RND, отвечая на вопрос, могут ли пошлины США привести к торговой войне и мировому экономическому кризису. Глобализация, по его словам, привела к значительному росту благосостояния во всем мире. Германия, как отметил канцлер, выигрывает от этого благодаря своей экспортной промышленности. «Так должно оставаться и дальше», — констатировал Шольц.
«Вот почему я выступаю за то, чтобы мы как Европейский союз, держались вместе и ясно дали понять, что ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать», — констатировал глава правительства ФРГ. Отвечая на вопрос, угрожает ли он Трампу ответными пошлинами со стороны ЕС, Шольц подчеркнул, что полагается на сотрудничество, а не на конфронтацию. «Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — резюмировал канцлер ФРГ.
7 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на следующей неделе ввести пошлины на товары из нескольких стран. 1 февраля президент США подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся и на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран.
4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу. Американский лидер также рассматривает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%. Однако полного согласия в администрации американского лидера по этому вопросу пока нет.