Шольц: ЕК сможет отреагировать на введение пошлин США в течение нескольких часов

«Вот почему я выступаю за то, чтобы мы как Европейский союз, держались вместе и ясно дали понять, что ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать», — констатировал глава правительства ФРГ. Отвечая на вопрос, угрожает ли он Трампу ответными пошлинами со стороны ЕС, Шольц подчеркнул, что полагается на сотрудничество, а не на конфронтацию. «Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — резюмировал канцлер ФРГ.