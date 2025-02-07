Россиянам рассказали об увеличении пенсий для разных категорий граждан

«В 2025 году мы видим существенное повышение основных показателей пенсионной системы. С 1 февраля ряд пенсий и пособий проиндексировали на 9,5% в связи с ростом инфляции. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличилась с изначально планируемых 142,76 до 145,69 рублей после дополнительной индексации. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости также выросла выше прогнозных значений и теперь составляет 8 907,7 рублей вместо запланированных 8 728,73 рублей», — сообщил ТАСС депутат.
Чаплин уделил особое внимание вопросам поддержки неработающих пенсионеров.
«На федеральную социальную доплату до прожиточного минимума в 2025 году выделено 155,46 млрд рублей, что на 16,08% больше, чем в предыдущем году. В последующие годы финансирование составит 160,47 млрд руб. в 2026 году и 162,37 млрд руб. в 2027 году», — отметил парламентарий.
Отдельно он прокомментировал перспективы социальных пенсий, заявив, что к концу 2025 года их средний размер увеличится на 1 980,97 рублей и составит 15 456,93 рублей.
«Индексация будет проводиться ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера: в 2025 году — на 14,75%, в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%», — рассказал парламентарий. Кроме того, в 2026—2027 годах будет осуществлена двойная индексация страховых пенсий.
«Первое повышение запланировано на 1 февраля с учетом инфляции предыдущего года, второе — на 1 апреля по темпу роста доходов ПФР. В 2026 году это составит соответственно 4,5% и 5,5%, а в 2027 году — 4% и 4,1%,» — добавил депутат.
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