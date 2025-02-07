Россиянам рассказали об увеличении пенсий для разных категорий граждан

«В 2025 году мы видим существенное повышение основных показателей пенсионной системы. С 1 февраля ряд пенсий и пособий проиндексировали на 9,5% в связи с ростом инфляции. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличилась с изначально планируемых 142,76 до 145,69 рублей после дополнительной индексации. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости также выросла выше прогнозных значений и теперь составляет 8 907,7 рублей вместо запланированных 8 728,73 рублей», — сообщил ТАСС депутат.